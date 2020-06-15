الدفاع الجديدي: الزمالك لم يحترم التعاقد بشأن حميد أحداد









أثيرت ازمة خلال الفترة الماضية بين كل من الزمالك والدفاع الحسني الجديدي المغربي بسبب مستحقات اللاعب حميد أحداد.





وقال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة نادي الزمالك لم تحترم تعاقدها بشان حميد أحداد بعكس النادي الأهلي في صفقة وليد أزارو.





وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي إلتزم بشان دفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي ومن المقرر أن يرسل باقي القيمة في الأيام المقبلة".



