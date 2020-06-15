"التعليم" تعلن عن كارت تفاصيل الأداء لطلاب أولى وثانية ثانوي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من مميزات الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني حيث أتاحت الوزارة، بجانب كارت مؤشر الأداء، تقرير أداء مفصل للطالب يسمى "كارت تفاصيل الأداء" والذي يقدم للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو ٢٠٢٠، بما في ذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة. 

ويستطيع الطالب تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد. 

ويهدف كارت تفاصيل الأداء الي مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم أن يكون هذا التقرير مفيدا للطلاب في رحلة التعلم إلى مستقبل مشرق بإذن الله.

ويمكنكم الدخول على الرابط التالي لتحميل كروت تفاصيل الأداء: اضغط هنا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية، للمشاركين في لجان السير وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10/6/2020 في توزيع خطابات الندب للسادة المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين في تقدير الدرجات وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدءا من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلًا على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وحددت حالات قبول الاعتذارات:

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
4. نسبة عجز 5%. 
5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد). 
6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد). 
7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام). 
8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل). 
9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

"التعليم" تعلن عن كارت تفاصيل الأداء لطلاب أولى وثانية ثانوي
"التعليم" تعلن عن كارت تفاصيل الأداء لطلاب أولى وثانية ثانوي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الثانوية العامة التعليم

أخبار تهمك

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 6 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ أقل من نصف ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عرض برازيلي ينهي أحلام الأهلي والزمالك في صفقة الساحر

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

منذ ساعة و 26 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

12:23 ص

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال