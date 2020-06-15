5 مشروبات غير صحية تجنب تناولها في الصيف.. أخطرها "الغازية"!

يعد الماء البارد واحدًا من أفضل المشروبات المفيدة لصحة الجسم في فصل الصيف، ولكن مع ارتفاع حرارة الطقس الإقبال يزيد من بعض الأشخاص على تناول عدد من المشروبات غير الصحية، وذلك لاعتقادهم بأنها تساعد على الشعور الانتعاش.





وسنستعرض لكم في السطور التالية، قائمة بأبرز المشروبات غير الصحية لفصل الصيف، وذلك وفقًا لموقع "Adventist health" الصحي.





1- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات التي تسبب زيادة الوزن، وحمض الفوسفوريك الذي يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام عن طريق منع الجسم من امتصاص الكالسيوم المتوفر بالأطعمة، والمحليات الصناعة التي تؤدي إلى الإصابة بالسكري.





2- عصير الليمون

على الرغم من أن عصير الليمون أحد المشروبات المنعشة والغنية بفيتامين سي، ولكن قد يتسبب السكر المضاف إليه بكميات كبيرة في ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري.





والسكر يكسب عصير الليمون نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومع استهلاكه بكميات كبيرة في فصل الصيف، قد يسبب ذلك زيادة الوزن.





3- القهوة المثلجة

تحتوي القهوة المثلجة المضاف إليها الكريمة والنكهات الأخرى على عدد كبير من السعرات الحرارية، يصل إلى 400 سعرة في الكوب الواحد، بالإضافة إلى الدهون المشبعة المضر بضحة القلب، والكافيين الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالجفاف عند الإفراط فيه.





4- العصائر

تقل القيمة الغذائية للفواكه عند تحويلها إلى عصير، حيث تفقد جزءًا كبيرًا من الألياف المسئولة عن ضبط نسبة السكر بالدم، والتي تساعد أيضًا على الشعور بالشبع والامتلاء، وتناول العصائر المحلاة بكميات كبيرة في فصل الصيف، يزيد من فرص الإصابة بالسكري والسمنة.





5- مشروبات الطاقة

تتسبب مشروبات الطاقة في ارتفاع ضغط الدم واضطراب ضربات القلب وتجعلك عرضة للتقلبات المزاجية، نظرًا لمحتواها المرتفع من الكافيين والمحليات الصناعية، فالكوب الواحد منها يعادل شرب فنجانين من القهوة.