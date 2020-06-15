خالد أنور يشارك جمهوره صورة من كواليس "خيانة عهد"

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شارك الفنان الشاب خالد أنور، محبيه صورة من كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد " ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "غنستجرام" .



وظهر خالد بالصورة برفقة النجمة يسرا وچومانا مراد، وكانت تبدو عليه الدهشة، فيما علق علي الصورة قائلًا: "هو في أيه!".



يشار إلى أن الفنان خالد انور، شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء فترة عرضة، وبالأخص بعد عرض الحلقة الرابعة عشر وتغير محور الأحداث من صراع الأخوات على المال الى بدأ يسرا في خطتها الانتقامية لـ أخذ حقها من أشقائها الذين تسببوا في قتل نجلها "هشام".



مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.