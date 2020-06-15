وزير الآثار: لدينا طلبات سياحية من أوكرانيا وإيطاليا (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنهم لديهم طلبات سياحية من أوكرانيا وإيطاليا، متابعًا: "الدول المصدرة للسياحة تسألنا عن الإمكانيات الصحية".





وأوضح "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المحافظات التي قرروا بدء السياحة بها منافسة للأسواق المشابهة.





وأشار إلى أنه سيتم فتح الآثار من بداية يوليو ولكن للمصريين والأجانب المقيمين، وليس لتنظيم الرحلات السياحية، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أقل المدن السياحية عالميًا، متابعًا: "لن نسمح ببرامج سياحية خارج المدن السياحية الثلاث".



