في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب رفض والد زبيدة ثروت زواجها من عبد الحليم حافظ

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد "قطة السينما" المصرية والعربية الفنانة زبيدة ثروت، صاحبة أجمل عيون والتي حققت مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نجاحًا كبيرًا في فيلم "يوم من عمري".

رفض والد زبيدة ثروت، زواجها من العندليب بعد طلبه يدها منه أثناء تصوير فيلم "يوم من عمري"، وقال له:"مش هجوز بنتي لمغنواتي" وأخفى عنها العندليب هذا الأمر ولم تعرف به إلا بعد وفاته.

ذكرت زبيدة ثروت، في آخر حوار لها لو كان تقدم للزواج منها مرة ثانية لكانت وافقت على الفور، وقالت: "وصيتي ماتدفنونيش غير جنب حليم"، معبرة بذلك عن استمرار حبها له، ولكنها دفنت فى مقابر أسرتها بمصر الجديدة، وليس بجانب "العندليب" في مقابر البساتين.

تزوجت زبيدة ثروت، 4 مرات، سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية يدعي إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.

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