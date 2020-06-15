أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 15-6-2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
هدأت أسعار الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، لتستقر أمام الجنيه المصري بعد أن استأنفت التراجع أمس الأحد، ليفقدر سعر الدولار  ما بين قرش واحد إلى ثلاثة قروش.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع ونفس السعر سجله  سعر الدولار في بنكي : مصر و"الأهلى اليوناني".


كما سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، و 16.23جنيه للبيع في 8 بنوك هي : العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والمصرف المتحد و"الأهلى الكويتي " و"مصر إيران " و"المصري الخليجي " وعودة، في حين استقر سعر الدولار عند مستوى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع في بنك "كريدي اجريكول" .


وقالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفياً بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 0.89 في المائة رغم تداعيات فيروس كورونا.

 

وأظهرت إحصاءات بلومبيرج، أن الجنيه يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020، مسجلاً متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 16.05 جنيه في نهاية العام الماضي 2019 بانخفاض قدره 13 قرشاً فقط.

وأشارت إحصاءات بلومبيرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و18 في المائة منذ بداية العام الجاري 2020.

وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 17.76 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب أفريقي بنسبة 15.3 في المائة والبيزو الأرجنتيني بنسبة 13.44 في المائة وعملة المكسيك- البيزو بنسبة 13.36 في المائة.

 

 

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 12.2 في المائة و10.86 في المائة في عملة أوكرانيا- الهرفينيا و9.6 في المائة نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 1.4 في المائة.

 

 

وأرجع متعاملون في سوق الصرف قوة الجنيه والتراجع المحدود الذي سجله أمام الدولار منذ بداية العام الجاري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى رغم تداعيات كورونا على اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري إلى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطي نقدي ضخم تجاوز 45 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا.

 

وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن برنامج الإصلاح الذي طبقته مصر عزز من تنوع مواردها من النقد الأجنبي من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن نجاح البنك المركزي في تكوين احتياطي نقدي قوي ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك عوض أي تراجع في الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة.

 

وأضاف هيثم عادل الخبير الاقتصادي، أن نجاح برنامج الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات والصناديق الدولية، مشيراً إلى أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكالة بولمبيرج قوة الجنيه المصري عملات الأسواق الناشئة سعر صرف الدولار سعر الدولار اسعار الدولار في البنوك أسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 10 ساعات

هل يتولي نجم الأهلي السابق تدريب بيراميدز؟.. تعرف على الحقيقة

منذ ساعة و نصف

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

عرض برازيلي ينهي أحلام الأهلي والزمالك في صفقة الساحر

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس 10 يناير 2019

"لم تحدث منذ عامين".. الدولار يسجل خسارة كبيرة أمام الجنيه هذا الأسبوع

اسعار الدولار اليوم الأربعاء 16/10/2019.. وتوقعات لسعر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة

اسعار الدولار اليوم الأحد 20-10-2019

رحلة صعود وهبوط أسعار الدولار أمام الجنيه فى 2020

تقرير دولي: الجنيه المصري الأقوى أمام الدولار بين عملات الأسواق الناشئة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

11:22 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال