رضوي الشربيني تهنئ والداتها بعيد ميلادها

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نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة التي توثق لها ذكرياتها مع والدتها بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رضوي علي الصورة : أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمي ، وبقول الحمد لله إنه من ضمن 24 قيراط إني ربنا رزقني بيكي ، وأعطاني أم عظيمة زيك.



وتابعت : كل سنة وأنتي طيبة وسعيدة وحلوة وحنينة وجدعة زي ما إنتي ، ويارب يديكي الصحة ويطولنا في عمرك يا أغلي حاجة في حياتي.



وتباينت الكثير من التعليقات منها تعليق لطيفة والتي كتبت : ربنا سخليكو لبعض ، دايما في أحسن صحة وسعادة وراحت بال. ، وسالي شاهين وعلقت : ربنا يحميها ويحافظ عليها ويخليهالك يارب.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ربنا يخليهالك يارب ويحفظها وتشوف بناتك عرايس قمرات".

