رضوي الشربيني تهنئ والداتها بعيد ميلادها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:01 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
فايقة محمد عادل
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة التي توثق لها ذكرياتها مع والدتها بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت رضوي علي الصورة : أنا بحبك أوي وفخورة إنك أمي ، وبقول الحمد لله إنه من ضمن 24 قيراط إني ربنا رزقني بيكي ، وأعطاني أم عظيمة زيك.

وتابعت : كل سنة وأنتي طيبة وسعيدة وحلوة وحنينة وجدعة زي ما إنتي ، ويارب يديكي الصحة ويطولنا في عمرك يا أغلي حاجة في حياتي.

وتباينت الكثير من التعليقات منها تعليق لطيفة والتي كتبت : ربنا سخليكو لبعض ، دايما في أحسن صحة وسعادة وراحت بال. ، وسالي شاهين وعلقت : ربنا يحميها ويحافظ عليها ويخليهالك يارب.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ربنا يخليهالك يارب ويحفظها وتشوف بناتك عرايس قمرات".

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