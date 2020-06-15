أستاذ أمراض رئة أمريكي يكشف مفاجأة عن "الهيدروكسي كلوركين" (فيديو)

قال الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر والإنعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الفترة الأخيرة شهدت جدل بين فاعلية "الهيدروكسي كلوركين" و"الريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا.





وكشف "مطر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنهم قرروا استخدام دواء "الهيدروكسي كلوركين" في علاج مصابي كورونا بعد أن أثبتت دراسات أن الدواء لا يفيد في العلاج.





وأضاف استشاري أمراض الرئة والصدر والانعاش بمستشفيات أورلاندو هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، أنهم يستخدمون حاليا "ريمديسيفير" في علاج الحالات البسيطة لمدة 5 أيام، والحرجة لمدة 10 أيام.



