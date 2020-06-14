وكيل صحة البحر الأحمر إلى "لفجر": شفاء 46 حالة من مرضى كورونا بمستشفى العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن العمل يتم على قدم وساق داخل مستشفى حميات الغردقة، التي تم خصصت لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وأكد مرعي في تصريح خاص إلى "الفجر"، شفاء 46 حالة من مرضي كورونا، موضحًا أن هناك متابعات مستمرة من الأطقم الطبية والتمريض لحالات المستشفى.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك كشفًا دوريا يوميًا على المرضي وجميع الفحوصات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه قبل خروج أى حالة يتم عمل لها أكثر من مسحة، للتأكد من شفاء الحالة، مقدما كل الشكر والتقدير والاحترام لجنود "البالطو الأبيض" وزملائه من الأطباء والتمريض على جهودهم المبذولة خلال تلك الفترة الراهنة التي يمر بها العالم.