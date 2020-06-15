فيفي عبده: سعيدة بحضوري وتكريمي في منصة قفطانوس بالمغرب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "فستان طويل ".

وعلقت فيفي، على الصورة قائلة:" سعيدة جدا بحضوري وتكريمي في منصة قفطانوس الدولي في المغرب ، وبحب المغرب وشعبها ، بزاف بزاف ، خمسة مواه".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يوفقك " وأضاف آخر" مساء الفل والأناقة ، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل يا فوفا ".

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وعرض على شاشة قناة "أم بي سي مصر"، وهو عباره عن برنامج مقالب

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