قريبا.. هاتف "Honor X10 Max" سيأتي برقاقة معالج Dimensity 800

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:36 م
Honor X10 Max
Honor X10 Max
تتجهز علامة Honor التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية، للإعلان عن هاتف Honor X10 Max الجديد، على أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 800

كشفت Honor خلال الفترة الماضية عن هاتف Honor X10، والذي جاء لينافس هاتف Redmi 10X أول الإصدارات التي تضم رقاقة معالج Dimensity 820 التي تنافس رقاقة هواوي Kirin 820.

وفي إعلان جديد جاء على Weibo اليوم، أشير إلى أن Honor في طريقها للإعلان عن اثنان من الهواتف الذكية قريباً، حيث تقدم كلاً من هاتفي Honor X10 Max وHonor X10 Pro، وتأتي هذه الإصدارات برقاقة Dimensity 800.

وتأتي رقاقة Dimensity 800 في فئة أقل من رقاقة Dimensity 820 وبالتالي رقاقة Kirin 820، لذا كان من المتوقع أن تدعم الإصدارات الأعلى من السلسلة رقاقة Dimensity 1000 أو Dimensity 1000 Plus، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نقص الإمدادات لدى شركة هواوي، دفع العملاق الصيني للإتجاه إلى فئة أقل من المعالجات.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Honor X10 Max يضم مواصفات اثنان من إصدارات الشركة السابقة Honor 8X Max، وHonor Note 10، حيث جاء هاتف Honor 8X Max بحجم 7.12 إنش في الشاشة التي تشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الهاتف، كما تميز Max بمكبرات صوتية Dolby مزدوجة، كما يضم هاتف Honor 8X Max بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع 18W.

بينما جاء هاتف Honor Note 10 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.9 إنش وجودة عرض HD بلس، مع إطارات نحيفة وأبعاد 18.5:9، كما دعم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 970 مع تقنية Turbo Honor.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Honor X10 Max يأتي بحجم 7.09 إنش في الشاشة، بينما ينطلق هاتف Honor X10 Pro بإطارات نحيفة في الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات Honor الجديدة.

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