عمرو أديب: "مفيش مخلوق على وجه الأرض أجمد من الكورونا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك توقعات أنه سيتم التوصل لعلاج بحلول شهر سبتمبر، معقبا: "إحنا على مرمى البصر.. يا دواء يا لقاح إحنا بين الاتنين".





وشدد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، على ضرورة أن يلتزم المواطنين أكثر بالإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة، معقبا: "إحنا تاتا تاتا خطي العتبة.. استحملوا، وهننجوا كلنا".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "مفيش مخلوق على وجه الأرض أجمد كورونا.. فبلاش نستهون أو نستسهل".



