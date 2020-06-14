تقرير نيجيري.. الأهلي والزمالك مرشحان للمشاركة في بطولة جديدة ينظمها الفيفا

كشفت تقارير صحفية نيجيرية اليوم الأحد، أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مرشحان للمشاركة في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت التقارير، إلى أنه سيتم تجميع عوائد هذه البطولة لصالح المتضررين من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقام موقع "Completesports" النيجيري، بالكشف عن الأندية الإفريقية التي ستشارك في بطولة جديدة من تنظيم الفيفا وستكون عوائدها لصالح المتضررين من فيروس كورونا، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك.

وتابع الموقع أن الأندية الـ16 هم الأهلي والزمالك (مصر)- الوداد والرجاء (المغرب)، الترجي التونسي- المريخ السوداني - هارتس أوف أوك الغاني- مازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)- جورماهيا الكيني- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - إينوغو رينجيرز النيجيري- زيسكو الزامبي- كمبالا سيتي الأوغندي.