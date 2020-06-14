كارول سماحة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .



وظهرت كارول بإطلالة كاچول ، واعتمدت علي الشعر المنسدل ، ووضعت ميكب متناسب مع الإطلالة ، فزادها جمالا.



يشار أن كارول قد قدمت مؤخرا أغنية Bon Voyage وتقدم كارول سماحة الأغنية باللهجة المصرية والفرنسية وهي من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".



يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.