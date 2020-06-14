كارول سماحة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:56 م
فايقة محمد عادل


شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

وظهرت كارول بإطلالة كاچول ، واعتمدت علي الشعر المنسدل ، ووضعت ميكب متناسب مع الإطلالة ، فزادها جمالا.

يشار أن كارول قد قدمت مؤخرا أغنية Bon Voyage وتقدم كارول سماحة الأغنية باللهجة المصرية والفرنسية وهي من إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز".

يذكر أن كارول سماحة طرحت أغنيتها المصورة التي تحمل اسم "مش هعيش"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تصويرها مع الفنان جاد شويري في فرنسا.

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد

منذ ساعة الا ربع

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتولي نجم الأهلي السابق تدريب بيراميدز؟.. تعرف على الحقيقة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

منذ أقل من ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 6 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

11:22 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال