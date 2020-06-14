في عيد ميلادها.. تعرف على بدايات سيمون الفنية

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تحتفل اليوم الفنانة الجميلة سيمون، بعيد ميلادها وهي التي ارتبط بها الجمهور منذ فترة التسعينات، وتعلق بصوتها المتميز، وأغانيها التي لها بصمة.



بدأت حياتها الفنية منذ دراستها بالجامعة فقررت مع زميلاتها تنسيق حفل غنائي كبير يحييه المطرب مدحت صالح، وتأخر عن موعد الحفل مما تسبب فى انزعاج الحضور.



كانت تحب الرحلات والتنزه والغناء وسط زملائها فقط، وفوجئت بهم يطلبون منها أن تنقذ الموقف وتصعد على خشبة المسرح وتقدم أغنيات للجمهور المتواجد، ورفضت ذلك فى البداية ولكن قبلت بعد إلحاحهم.



في البداية كانت تشعر بالخجل وجدت تفاعلًا من الجمهور مما أسعدها كثيرًا، وبعدها وصل مدحت صالح للحفل، ومن هنا بدأت شهرتها بالصدفة وقدموها للمخرج طارق الكاشف، وطرحت أول ألبوماتى الغنائى بعنوان "تانى تانى"، وكانت أول من قدم الفيديو كليب فى العالم العربى من خلال أغنية "تاكسى".



وحقق الكليب شهرة واسعة ونجاح كبير، وتزامن مع طرحه تقديم برنامج يحمل اسم "تاكسي السهرة" واستعان القائمون عليه بالأغنية كتتر للبرنامج.