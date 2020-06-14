"هاجر الشرنوبي" تخضع لجلشة تصوير جديدة

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خضعت الفنانة هاجر الشرنوبي، لجلسة تصوير جديدة لها، وظهرت خلالها مرتدية فستانًا بقط بالون النبيتي وكان شعرها قصير منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وحلق طويل باللون الأحمر.



وشاركت هاجر، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولم تعلق علي الصورة بشىء.



وتفاعل الكثير من الجمهور معها ، وتلقت الكثير من التعليقات " قمر كالعادة".



يذكر أن آخر أعمال هاجر الشرنوبي، مسلسل "جمع سالم" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قصية التبني، وشارك في طولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين ورنا سماحة وميدو عادل.

