أبرزهم فرايبورج.. أندية الدوري الألماني ترغب في ضم رمضان صبحي

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:17 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
يسعى النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن ناديي فرايبورج وكولن الألمانيين دخلوا في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلى حتي نهاية الموسم الجاري. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "شركة تسويق ألمانية طلبت من اللاعب تسويقه في ألمانيا في ظل وجود اهتمام من بعض الألمانية للتعاقد معه أبرزها ناديي كولن وفرايبورج".

وتابع: "المفاوضات جاءت بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية وظهوره بمستوي متميز مع المارد الأحمر وكذلك المنتخب الأوليمبي". 

وأتم: "ويمتلك صبحي العديد من العروض الأوروبية أبرزها من سبورتنج لشبونة البرتغالي وفيرونتينا الإيطالي وينتظر نهاية الموسم من أجل تحديد موقفه من تلك العروض".

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