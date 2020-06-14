الكشف عن مصير أجانب الزمالك الموسم القادم

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:15 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استقر على استمرار الثنائي المحترف التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، والمهاجم المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق خلال الموسم الجديد. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن كارتيرون أعلن تمسكه باستمرار الثنائي رغم عروض الاحتراف المغرية التي وصلتهما  الفترة الماضية كونهما من العناصر المهمة والأساسية فى الفريق. 

وتابع أن ذلك يأتي في نفس الوقت الذي أعلن فيه المدير الفني الفرنسي موافقته عن رحيل المغربي محمد أوناجم، خاصة مع اقتراب الجناح الأنجولي أري بابل من إرتداء القميص الأبيض الموسم المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 10 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هل يتولي نجم الأهلي السابق تدريب بيراميدز؟.. تعرف على الحقيقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

منذ أقل من ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 6 ساعات

عرض برازيلي ينهي أحلام الأهلي والزمالك في صفقة الساحر

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مستشار الرئيس يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا الجديد

منذ ساعة الا ربع

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 22 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات"

11:22 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال