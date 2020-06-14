أستراليا ترفع حظر تصدير الأغنام لمنطقة الشرق الأوسط

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
حصلت شركة التصدير الريفي والتجارة الأسترالية على إعفاء من حظر تصدير الأغنام عن طريق البحر إلى الشرق الأوسط، وذلك من قبل وزارة الزراعة والمياه والبيئة الأسترالية، بعد تقديم طلب ثان للإعفاء من قبل المُصدِّر.

واستند هذا القرار إلى طلب منفصل قدمه المُصَدِّر، وليس استئنافاً لقرار عدم منح إعفاء من قبل الوزارة الأسبوع الماضي، وأورد الطلب الثاني للمُصَدَّر بالتفصيل طريقة بديلة لإدارة رحلات التصدير، بما في ذلك رعاية الحيوانات، وفقاً لجريدة القبس الكويتية.

وتضمن الإعفاء تطبيق تدابير صارمة لحماية صحة ورعاية الأغنام، بما في ذلك الاستفادة من سفينة المواشي الكويتية، لهذا الغرض، والتفريغ في منفذ واحد فقط، مع عدم تحميل منطقة من السفينة معروف أنها أكثر حرارة بسبب موقع غرفة المحرك.

واشتملت التدابير الحد من وزن الأغنام المحملة، مع التركيز على الأغنام الأكثر تكيفاً مع تحمل الحرارة، وتوفير مساحة إضافية للمواشي على السفينة تزيد عن المساحة المطلوبة حالياً لأي رحلة لتتجاوز المساحة المقرة بموجب المعايير الأسترالية المحدثة لتصدير الماشية.

كما تضمنت أن يتوقف التحميل بحلول منتصف ليل 17 يونيو 2020، وأن يرافق الرحلة طبيب بيطري معتمد من الحكومة الأسترالية، مع متطلبات إبلاغ إضافية توضع على عاتق المُصَدِّر.

وبينت شركة التصدير والتجارة الريفية الأسترالية أنه سيتم تحرير السفينة الكويتية من الحجر الصحي خلال الأيام القادمة، بعدما احتجزت جراء انتشار فيروس كورونا، على أن تكون جاهزة لتحميل الماشية والأعلاف بعدها بوقت قصير.

يشار إلى أن شركة مواشي الكويت للنقل والتجارة تعد شريكاً تجارياً طويل الأمد مع أستراليا، إذ قامت بشراء أكثر من 320 مليون رأس ماشية بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار منذ عام 1989.


وسبق أن أعلن مجلس مصدري الماشية الأسترالي إن المصدرين سيوقفون شحن الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط لثلاثة أشهر كل عام، في ظل غضب متصاعد بشأن التجارة البالغة قيمتها نحو 55 مليون دولار أسترالي (40 مليون دولار أمريكي) سنوياً.

وقال المجلس إن أعضاءه وافقوا بشكل طوعي على تعليق شحنات الأغنام الحية إلى الشرق الأوسط خلال فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

يأتي ذلك في ظل حالة غضب عام بعد ظهور صور تظهر نفوق 2400 من الأغنام على متن سفينة متجهة إلى الشرق الأوسط، ما أثار دعوات للحظر الكامل للتجارة.

وقال سايمون كرين رئيس مجلس مصدري الماشية الأسترالي: «يتعلق الأمر بالحفاظ على تجارة قوية وقابلة للاستمرار في الأغنام الحية لتسعة أشهر في كل عام وتنميتها، وبشكل أوسع، تأمين مستقبل قطاع تصدير الماشية الحية الأسترالي».

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