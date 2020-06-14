أستراليا ترفع حظر تصدير الأغنام لمنطقة الشرق الأوسط

حصلت شركة التصدير الريفي والتجارة الأسترالية على إعفاء من حظر تصدير الأغنام عن طريق البحر إلى الشرق الأوسط، وذلك من قبل وزارة الزراعة والمياه والبيئة الأسترالية، بعد تقديم طلب ثان للإعفاء من قبل المُصدِّر.





واستند هذا القرار إلى طلب منفصل قدمه المُصَدِّر، وليس استئنافاً لقرار عدم منح إعفاء من قبل الوزارة الأسبوع الماضي، وأورد الطلب الثاني للمُصَدَّر بالتفصيل طريقة بديلة لإدارة رحلات التصدير، بما في ذلك رعاية الحيوانات، وفقاً لجريدة القبس الكويتية.





وتضمن الإعفاء تطبيق تدابير صارمة لحماية صحة ورعاية الأغنام، بما في ذلك الاستفادة من سفينة المواشي الكويتية، لهذا الغرض، والتفريغ في منفذ واحد فقط، مع عدم تحميل منطقة من السفينة معروف أنها أكثر حرارة بسبب موقع غرفة المحرك.





واشتملت التدابير الحد من وزن الأغنام المحملة، مع التركيز على الأغنام الأكثر تكيفاً مع تحمل الحرارة، وتوفير مساحة إضافية للمواشي على السفينة تزيد عن المساحة المطلوبة حالياً لأي رحلة لتتجاوز المساحة المقرة بموجب المعايير الأسترالية المحدثة لتصدير الماشية.





كما تضمنت أن يتوقف التحميل بحلول منتصف ليل 17 يونيو 2020، وأن يرافق الرحلة طبيب بيطري معتمد من الحكومة الأسترالية، مع متطلبات إبلاغ إضافية توضع على عاتق المُصَدِّر.





وبينت شركة التصدير والتجارة الريفية الأسترالية أنه سيتم تحرير السفينة الكويتية من الحجر الصحي خلال الأيام القادمة، بعدما احتجزت جراء انتشار فيروس كورونا، على أن تكون جاهزة لتحميل الماشية والأعلاف بعدها بوقت قصير.





يشار إلى أن شركة مواشي الكويت للنقل والتجارة تعد شريكاً تجارياً طويل الأمد مع أستراليا، إذ قامت بشراء أكثر من 320 مليون رأس ماشية بقيمة تناهز 1.9 مليار دولار منذ عام 1989.







