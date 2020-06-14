هاني شاكر يطرح أغنية "هتعدي"

طرح النجم وأمير الغناء العربي هاني شاكر أغنية هتعدي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وعلق أغنية هتعدي ، لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وأوضح أنها تعبر عن تلك الفترة التي نحياها حاليًا.والأغنية من كلمات الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وتم التسجيل داخل أستوديوهات NRP Recording Studios، وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا".