موريتانيا تسجل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم الأحد، وصول عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 101 إصابة و4 حالات وفيات، و21 حالة شفاء.

وأوضح المدير العام للصحة العمومية الموريتانية سيدي ولد الزحاف خلال المؤتمر اليومي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 1783 إصابة وإجمالي عدد المتعافين وصل إلى 332 حالة، والعدد الكلي للوفيات وصل إلى 87 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,948 مليون إصابة، بينهم أكثر من 434 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,086 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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