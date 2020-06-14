عرض خرافي يهدد استمرار نجم الزمالك مع الفريق
يستهدف أحد أندية
الدوري السعودي الممتاز التعاقد مع المغربي محمد اوناجم نجم نادي الزمالك خلال فترة
الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكد موقع
"العمق المغربي" أن نادي الوحدة السعودي يريد ضم محمد أوناجم في الصيف
المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق.
وأشار الموقع
إلى أن الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي الوحدة هو من طالب إدارة النادي
بالضغط من أجل ضم أوناجم في الميركاتو الصيفي القادم نظرا للمستوى المميز الذي ظهر
به اللاعب مع الزمالك.
وكشف الموقع أن
نادي الوحدة مستعد لتقديم عرض بقيمة 5.5 مليون دولار لنادي الزمالك لمحاولة ضم أوناجم
في الصيف.
يذكر أن نادي
الزمالك كان قد أكد على تمسكه الشديد بخدمات محمد أوناجم ورفضه الشديد لفكرة رحيله
في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق له.
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