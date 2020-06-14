الجيش الليبي: يجب أن يحاكم أردوغان على جرائم الحرب في ليبيا

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قال أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، مساء اليوم الأحد، أن هناك جرائم ضد الإنسانية تحدث في ليبيا، تحت غطاء تركي، مطالبًا بضرورة محاكمة أردوغان على جرائم الحرب التي تحدث على الأراضي الليبية.



وأوضح أحمد المسماري، أن الموقف العسري داخل ليبيا يسير حسب خطط موضوعة من قبل القيادة العامة التي تضع خطة محكمة لكل مرحلة، مشيرا |إلى أن الميليشيات المتطرفة تعاني كثيرا الآن وتسجل خسائر كبيرة جدا في الأفراد والمعدات.



وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي قائلا: "أردوغان يحاول لملمة الموقف بالزج بقوات وأسلحة تركية أخرى"، منوها إلى أنم هنالك سبع بارجات قبالة سواحل ليبيا وأن "أردوغان ينزل بكل ثقله للمعركة".



وأردف المسماري في سياق حديثه أن موافقة حكومة الوفاق على الذهاب لمفاوضات موافقة صورية لكنها تواصل تحشيد القوات، مشيرا إلى أن هناك جسر جوي وبحري مفتوح من تركيا إلى مصراتة ومعيتيقة وزوارة.



وأكد المتحدث أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة حاسمة بشن هجوم على منطقة الهلال النفطي، معتبرا أن " أردوغان يطمع ويحلم بالسيطرة على منطقة الهلال النفطي والموانئ النفطية".