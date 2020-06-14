الثلاثاء.. 'الأعلى للإعلام' يصدر تقريره النهائي بشأن دراما رمضان

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا ومؤتمرًا صحفيًا، ظهر الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس بماسبيرو.


ومن المقرر أن يناقش المجلس، ويعلن عن تغاصيل تقرير لجنة الدراما، حول مسلسلات رمضان 202ح، وما تم بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس.


وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، القرار رقم 26 لسنة 2020، بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وقال المجلس في بيان سابق له، إن اللائحة نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها، وذلك بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وأضاف المجلس في بيان له، إن اللائحة شتملت على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إعمالاً لنص المادة(6) من القانون رقم 180 لسنة 2018.


وأكد المجلس أن اللائحة اشتملت أيضًا على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي، التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية، التي تزاول نشاطًا داخل البلاد، وذلك إعمالًا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.


ولفت المجلس إلى أن اللائحة اشتملت أيضًا على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد، إعمالاً لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV  ومثيلاتها).


وأكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها.


وأوضح المجلس أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018، قام بتشكيل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات والقانون لإعداد اللائحة الصادرة اليوم، وقد عقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات، مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، وذلك حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكرم محمد دراما رمضان 2020 دراما رمضان الفجر الفني الفجر الأعلى للإعلام

أخبار تهمك

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 14 ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 9 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عرض خرافي يهدد استمرار نجم الزمالك مع الفريق

منذ 33 دقيقة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يحسم مصير أحمد ياسر ريان مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 5 ساعات

هل يتولي نجم الأهلي السابق تدريب بيراميدز؟.. تعرف على الحقيقة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيان من المجلس الأعلى للإعلام ردا على قرار النائب العام بشأن "مكرم"

"الأعلى للإعلام" ينفي إقامة منصات إعلامية لأي من الشركات

بسبب 'شيخ الحارة'.. إنذار القاهرة والناس بوقف الترخيص

'الأعلى للإعلام' يبحث الموقف القانوني لقنوات mbc: تعمل في مصر بدون ترخيص

'الأعلى للإعلام' يدرس مخاطبة الجانب السعودي بشأن 'رامز مجنون رسمي'

للصحف والمواقع ووسائل التواصل.. 'الأعلى للإعلام' يُصدر لائحة التراخيص

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:29 م

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال