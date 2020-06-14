كريم فهمي يشارك جممهوره بصورة جديدة عبر "انستجرام"

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
نشر الفنان كريم فهمى، صورة جديده له عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "فهمي" بالصور برفقة أحد اصدقائه، ويركب دراجة وعلق على الصورة قائلاَ: "إذا كنت تستطيع أن تصدق ذلك، يمكن للعقل تحقيق ذلك".

في سياق منفصل، شارك كريم فهمي، في السباق الرمضاني السابق من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تالذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.

يشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى،محمد ثروت، أحمد فتحي.

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