جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل (وزارة التربية والتعليم) وموعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020 (امتحانات 3 ثانوي)





تصدرت جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل، اليوم الأحد الموافق 14/6/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك بعدما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أجرت تعديلًا على موعد امتحانات 3 ثانوي.





وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، بإجراء تعديلًا على موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020، بعد أن تقرر تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن جدول امتحانات الثانوية العامة المُعدل للعام الدراسي 2019/2020.

وسنُقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية الكرام وطلاب الشهادة الثانوية، موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020 بعد التعديل، و جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل .

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع و كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في مؤتمر صحفي له يوم 7 يونيو 2020، عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2020، وكشف عن الموقف من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع.

وأشار شوقي إلى خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحان، وهي مواد "التربية الدينية - الاقتصاد والإحصاء - التربية الوطنية "من المنزل.

ووجه الوزير بأن هذه المواد سيؤديها الطلاب منزليًا، حيث سيتسلم الطلاب "البوكليت" الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء يوم الأحد 12 يوليو، كما يتسلم الطلاب "البوكليت" الخاص بمادة التربية الوطنية يوم 21 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل لطلاب 3 ثانوي وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل (جدول امتحانات 3 ثانوي)، وهو كالتالي :-

1- اللغة العربية يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.

2- اللغة الإنجليزية يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020.

3- الرياضيات التطبيقية الديناميكا يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020.

4- الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة والمنطق يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2020.

5- الفيزياء – التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020.

6- الكيمياء – الجغرافيا يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020.

7- اللغة الفرنسية يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020.

8- العلوم البيئية والجيولوجيا - التفاضل والتكامل يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2020.

9- جبر وهندسة فراغية يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020.

