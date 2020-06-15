رئيس "تشريعية البرلمان": مجلس النواب أصدر أكثر من 800 تشريع (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والنيابية بمجلس النواب، أن مجلس النواب الحالي من أعظم المجالس النيابية فيما تحمله من أعباء، معلقًا: "كنا أمام حالة من حالات الجمود التشريعي، وأمام تشريعات عقيمة".

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عدد التشريعات التي أصدرها المجلس في الفصل التشريعي قبل أزمة كورونا يقترب من 800 تشريع، وكلها تشريعات حيوية.

وأشار إلى أن مجلس النواب تصدى لتشريعات لم تجرؤ المجالس السابقة الاقتراب منها، مؤكدًا أن مجلس النواب الحالي مجلس قوي، وكافة النواب المتواجدين به أتوا بإرادة حرة ونزيهة.

وتابع: "مجلس النواب قام بدوره المنوط به والأمثل لأي مجلس نيابي وطني في حماية الدولة المصرية"، معقبًا: "ما زالنا نتعرض لأشرس أنواع الحروب وحروب الجيل الرابع".



وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.

ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الاعضاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.

وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشريعية البرلمان تشريعات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مستشار الرئيس يزف خبرا سارا بشأن علاج كورونا: "لدينا كميات" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 11 ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الإصابات تضرب لاعبي ريال مدريد بعد مواجهة ايبار

منذ أقل من ساعة

لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري الأسبق: هذا ما سنفعله حال فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 20 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"أبوشقة" يعتمد خطة عمل اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الأخير للمجلس

عضو "تشريعية النواب" يطالب بدراسة آليات التعامل مع الانتخابات البرلمانية الجديدة

عبد العال: حريص على دستورية قانون النواب حتى لا تتعطل الانتخابات

"الوفد" يكشف استعداداته لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

بهاء أبو شقة: نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لن تقل عن 25% (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

09:27 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال