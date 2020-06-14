شاهد.. أول فيديو لتصنيع دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا في مصر
الأحد 14/يونيو/2020 - 11:52 م
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، أول مقطع فيديو لتصنيع دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مصنع إيفا فارما بمصر.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شركة مصرية حصلت على رخصة تصنيع وتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا، موضحا أن شركة "جلياد ساينسز" العالمية، أعلنت توصلها إلى اتفاق مع شركة "إيفا فارما"، ومقرها الرئيسي في مصر لتصنيع العلاج المضاد للفيروسات "ريمديسيفير"، وحق توزيعه في 127 دولة حول العالم.
وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه "وفقا للتجارب التي أجراها الأمريكان فإن هذا العقار مبشر ونتائجه إيجابية"، لافتا إلى أن العقار الجديد استخدم في مستشفيات بريطانيا واليابان وأمريكا.
يشار إلى أن الإعلامي أحمد موسى قال منذ أسبوعين إنه سيتم تويفر دواء "ريمدسيفير" لعلاج فيروس كورونا، لافًتا إلى أن هذا الدواء سيكون متوافر في مصر خلال أيام.
ونوه إلى أن الدواء سيقلل مدة بقاء مريض كورونا في المستشفى إلى 5 أو 4 أيام، لافتًا إلى أنه سيتم توريد الدواء لوزارة الصحة المصرية، والمصانع المصرية ستبدأ إنتاج دواء ريمدسفير على غرار ما حدث في أزمة فيروس سي.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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