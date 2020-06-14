شاهد.. أول فيديو لتصنيع دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا في مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول مقطع فيديو لتصنيع دواء ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مصنع إيفا فارما بمصر.





وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شركة مصرية حصلت على رخصة تصنيع وتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا، موضحا أن شركة "جلياد ساينسز" العالمية، أعلنت توصلها إلى اتفاق مع شركة "إيفا فارما"، ومقرها الرئيسي في مصر لتصنيع العلاج المضاد للفيروسات "ريمديسيفير"، وحق توزيعه في 127 دولة حول العالم.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه "وفقا للتجارب التي أجراها الأمريكان فإن هذا العقار مبشر ونتائجه إيجابية"، لافتا إلى أن العقار الجديد استخدم في مستشفيات بريطانيا واليابان وأمريكا.





يشار إلى أن الإعلامي أحمد موسى قال منذ أسبوعين إنه سيتم تويفر دواء "ريمدسيفير" لعلاج فيروس كورونا، لافًتا إلى أن هذا الدواء سيكون متوافر في مصر خلال أيام.





ونوه إلى أن الدواء سيقلل مدة بقاء مريض كورونا في المستشفى إلى 5 أو 4 أيام، لافتًا إلى أنه سيتم توريد الدواء لوزارة الصحة المصرية، والمصانع المصرية ستبدأ إنتاج دواء ريمدسفير على غرار ما حدث في أزمة فيروس سي.



