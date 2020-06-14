في عيد ميلادها.. سيمون أول من قدمت الفيديو كليب فى العالم العربي بأغنية "تاكسي"

وحقق البرنامج شهرة كبيرة وتابعه الجمهور من مختلف الوطن العربي، وأصبح التتر شهير لدرجة كبيرة، وتميز بصوت سيمون.





تحتفل اليوم الفنانة سيمون، بعيد ميلادها وهي التي استطاعت ان تتميز في الغناء والتمثيل معًا، عرفها الجمهور بأغانيها في فترة التسعينات وأحبها وحفظها ويرددها إلى الأن.تعتبر سيمون، هي أول من قدمت الفيديو كليب في العالم العربي وحققت نجاحًا كبيرًا وهي أغنية "تاكسي"، وصوتها الذي علم في القلوب.تزامن مع طرح الكليب تقديم برنامج يحمل إسم "تاكسي السهرة" وقدمته الإعلاميات نهال كمال، نهلة عبد العزيز، أحلام شلبي، واستعان القائمون على البرنامج كتتر البداية له.