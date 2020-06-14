وليد توفيق يهنئ الفنان محمد عبده بعيد ميلاده

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حرص الفنان وليد توفيق، على تهنئة الفنان محمد عبدو بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث قام "توفيق" بنشر صورة تجمع بينهما وعلق عليها قائلاَ:"حبيبي ابو نورا عقبال الميه ويطول عمرك وتسعدنا ديمًا بصوتك".



من ناحية أخرى يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ‏ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وانتهى نقيب الموسيقيين من ‏تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ. ‏



وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل ‏الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده ‏هناك كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم ‏أجمع‎.‎

