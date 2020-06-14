غدا.. إحياء تذكار تكريس أول كنيسة للعذراء مريم في مصر

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الإثنين، يتذكار أول تكريس كنيسة للقديسة العذراء مريم في مصر.

وبحسب كتاب التاريخ الكنسي (السنكسار)، أن كنيسة القديسة العذراء مريم قد دشنها السيد المسيح له المجد وهو طفل صغير، خلال هروبه الي مصر من وجه هيرودس، وسكنت فيها العائلة المقدسة مدة ستة أشهر وعدة أيام.





يشار إلي أن المكان الذي بُني عليه الكنيسة كانت العائلة المقدسة تُمر منه خلال زيارتها في مصر، حيث ينبوع الماء الفائض من العين التي فجرها الرب يسوع المسيح في رحلته إلى مصر وشرب منها هو والعذراء ويوسف، ونبت في المكان نبات البلسم، حيث الكنيسة الأثرية بدير المحرق العامر بجبل قسقام (أسيوط).



