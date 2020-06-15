"السكوت خيانة".. خالد أبو بكر يطالب ببيان رسمي لعدد الأسرة المتاحة بمستشفيات العزل
الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:13 ص
كـسـاب أحـمـد
طالب خالد أبو بكر، ببيان رسمي للكشف عن عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات في مصر الآن، وتحديد العدد المشغول منها والمتاح، معربًا عن استيائه من تجاهل المسئولين لشكاوى المواطنين من عدم وجود أماكن لعزل مصابي كورونا بالمستشفيات.
وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل يوم بنتخض من أرقام إصابات كورونا.. والناس كل يوم بتكلمني عاوزة أماكن في المستشفيات.. قولوا لنا، واكبسونا وقولوا أنتم خطأ.. صرخات ونداءات الناس مش لاقية أماكن في المستشفيات".
وأضاف: "كثير من الإعلاميين والشخصيات العامة يتلقون مكالمات تليفونية يوميًا تتضمن شكاوى من عدم وجود أماكن بالمستشفيات.. ناس كتير لسه بيكلموني وبيقولوا ليا مش لاقيين أماكن في المستشفيات.. السكوت عن هذا الأمر خيانة حقيقة.. وعرض هذه المشكلة أمانة ائتمننا الناس عليها في الإعلام".
وواصل: "لن نسكت على شكاوى واستغاثات الناس، ومش هقف اتفرج عليها، وأتمنى أن أسمع من الحكومة في أسرع وقت فيما يتعلق بتوافر أماكن بالمستشفيات عن المرضي حاملي فيروس كورونا".
1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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