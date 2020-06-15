"السكوت خيانة".. خالد أبو بكر يطالب ببيان رسمي لعدد الأسرة المتاحة بمستشفيات العزل

طالب خالد أبو بكر، ببيان رسمي للكشف عن عدد الأسرة الموجودة في المستشفيات في مصر الآن، وتحديد العدد المشغول منها والمتاح، معربًا عن استيائه من تجاهل المسئولين لشكاوى المواطنين من عدم وجود أماكن لعزل مصابي كورونا بالمستشفيات.





وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل يوم بنتخض من أرقام إصابات كورونا.. والناس كل يوم بتكلمني عاوزة أماكن في المستشفيات.. قولوا لنا، واكبسونا وقولوا أنتم خطأ.. صرخات ونداءات الناس مش لاقية أماكن في المستشفيات".





وأضاف: "كثير من الإعلاميين والشخصيات العامة يتلقون مكالمات تليفونية يوميًا تتضمن شكاوى من عدم وجود أماكن بالمستشفيات.. ناس كتير لسه بيكلموني وبيقولوا ليا مش لاقيين أماكن في المستشفيات.. السكوت عن هذا الأمر خيانة حقيقة.. وعرض هذه المشكلة أمانة ائتمننا الناس عليها في الإعلام".





وواصل: "لن نسكت على شكاوى واستغاثات الناس، ومش هقف اتفرج عليها، وأتمنى أن أسمع من الحكومة في أسرع وقت فيما يتعلق بتوافر أماكن بالمستشفيات عن المرضي حاملي فيروس كورونا".



