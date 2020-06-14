فرنسا تعلن عن المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي العام

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر


أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تفاصيل الرفع التدريجي بالمرحلة الثالثة لإجراءات الحجر الصحي العام، التي تضم مجموعة من القرارات بتخفيف القيود المفروضة على المقاهي والمطاعم بكامل الطاقة الاستيعابية في منطقة باريس.

وأشاد ماكرون في كلمته بأول انتصار على فيروس كورونا المستجد في فرنسا، مشيرًا إلى أن المعركة مع الوباء لم تنتهِ، معلنًا كذلك وضع كامل الأراضي الفرنسية ضمن النطاق الأخضر باستثناء مايوت وغوايانا، وإلزامية إعادة فتح المدارس اعتبارًا من الـ 22 من شهر يونيو الجاري.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,948 مليون إصابة، بينهم أكثر من 434 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,086 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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