زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد على إيبار بثلاثية

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:24 م
زيدان
زيدان
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عقب فوز فريقه على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أعجبني الأداء في الشوط الأول، لقد كان جيدًا جدًا، ضغطنا بشكل محكم، وفي الشوط الثاني هبط مستوانا".

وأضاف :"رُبما قل المستوى بعض الشيء الشوط الثاني، لم نقدم الكثير وكان الاداء متفاوتًا".

وتابع :"نحن سعداء بعمل هازارد وعمل الفريق بأكمله، ونجحنا في تحقيق فوز مهم".

وأشار :"لقد أصيب كارفاخال بالتواء في كاحله، وكان راموس يشعر بعدم الراحة ، ولم يلعب إيدين هازارد لفترة طويلة".

وواصل :"رودريجو لاعب لريال مدريد. لدي  23 لاعباً وعلي الاختيار منهم، لقد لعب ميندي بالفعل في الماضي بمركز الظهير الأيمن وهو مركز يمكنه اللعب فيه لأنه ليس لديه مشاكل".

وأوضح :"كنا نعلم أن هازارد يفتقد لرتم المباريات ولذا لم يكمل المباراة، نحن سعداء بما قدمه إيدين وبما قدمه الفريق كامل في المباراة".

وأشار :"علينا أن نعتاد على اللعب بدون جمهور حتى نهاية الموسم، الأمر سيكون كذلك".

وزاد :"كان هازارد قادراً على التسجيل ولكنه كان كريماً و صنع الهدف ليحرزه سيرجيو راموس".

أخبار تهمك

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ ساعة و 15 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد أمام إيبار

منذ أقل من نصف ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ 13 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 8 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يحسم مصير أحمد ياسر ريان مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

انفراد لـ «الفجر» - سيرينو يتحدث للمرة الأولى: أتمني اللعب للأهلي وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك.. المارد الأحمر هو المرشح للتتويج بدوري الأبطال.. وبرشلونة سيحصد لقب الليجا بفضل «ميسي»

منذ أقل من ساعتين

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:27 م

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال