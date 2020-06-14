زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد على إيبار بثلاثية

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عقب فوز فريقه على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أعجبني الأداء في الشوط الأول، لقد كان جيدًا جدًا، ضغطنا بشكل محكم، وفي الشوط الثاني هبط مستوانا".





وأضاف :"رُبما قل المستوى بعض الشيء الشوط الثاني، لم نقدم الكثير وكان الاداء متفاوتًا".





وتابع :"نحن سعداء بعمل هازارد وعمل الفريق بأكمله، ونجحنا في تحقيق فوز مهم".





وأشار :"لقد أصيب كارفاخال بالتواء في كاحله، وكان راموس يشعر بعدم الراحة ، ولم يلعب إيدين هازارد لفترة طويلة".





وواصل :"رودريجو لاعب لريال مدريد. لدي 23 لاعباً وعلي الاختيار منهم، لقد لعب ميندي بالفعل في الماضي بمركز الظهير الأيمن وهو مركز يمكنه اللعب فيه لأنه ليس لديه مشاكل".





وأوضح :"كنا نعلم أن هازارد يفتقد لرتم المباريات ولذا لم يكمل المباراة، نحن سعداء بما قدمه إيدين وبما قدمه الفريق كامل في المباراة".





وأشار :"علينا أن نعتاد على اللعب بدون جمهور حتى نهاية الموسم، الأمر سيكون كذلك".





وزاد :"كان هازارد قادراً على التسجيل ولكنه كان كريماً و صنع الهدف ليحرزه سيرجيو راموس".



