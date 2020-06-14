على أنغام "الدنيا ربيع" رزان مغربي ترقص على رصيف الشارع

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة رزان مغربي، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "مغربي" بالفيديو وهي تغنى في الشارع أغنية "الدنيا ربيع" بعد قضاءها مدة بالحجر الصحي، وعلقت على الفيديو قائلةَ:" بعد ٢١ يوم حجر ومع بداية فصل الربيع كنت بلبنان عم صوّر برنامج اغلب السقا، وبأول مشوار بعد الحجر لقيت حالي فجأة عم غنّي هيدي الغنّية لأنها بكل بساطة حسّستني بطاقة ايجابية رائعة".

يذكر أن آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

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