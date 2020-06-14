وزير الزراعة: مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم استثمارات قطاع الدواجن في مصر، موضحا أن حجم الاستثمارات وصل إلى 90 مليار جنيه.

وأوضح "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنصناعة الدواجن تحقق نجاحات كبيرة وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن مصر تنتج 13 مليار بيضة سنويًا.
   

ونوه إلى أنه تم اعتماد 14 منشأة لكبرى الشركات العاملة صناعة الدواجن كمنشآت خالية من إنفلونزا الطيور، معقبا: "قطاع الدواجن واعد في الاستثمارات ويحقق المليارات من الجنيهات".

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفرد المصري يستهلك 20 كيلو من لحوم الفراخ سنويًا.

ونوه وزير الزراعة عن أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية لها اسم عالمي في الخارجي.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ محطات معالجة للمياه لتوفير كميات كبيرة من المياه، لافتا إلى أنه يتم تطوير نظم الري لتوفر عمالة وأسمدة وإنتاجية عالية، معقبا: من يتحول للري الحديث سيحصل على دعم في التقاوى، ومساعدة في منظومة السماد وحوافز أخرى، حيث يتم تطوير نظم الري في الدلتا والأراضي بآليات محددة".

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "لدينا 6 ملايين فدان يجب استخدام الري الحديث في زراعتها، ومع توسع الرقعة الزراعية كان يجب أن نلجأ لتطوير الري".

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الفراولة الطازجة والرمان منذ بد التصدير وحتى 9 من الشهر الجارى، بلغ 23 ألفا و600 طن، منها 19 ألفا و400 للفراولة، والرمان 4217، مضيفا أن التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن جميع شحنات الفراولة الطازجة والرمان المصدرة للخارج تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الحجرية، بالإضافة إلى مواصلة تشديد إجراءات جميع صادرات المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة لإنفاذها بجميع أسواق العالم وزيادة الصادرات.

ووفقا لتقارير حديث أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، أكد حصول مصر على المركز الاول عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة وفى هذا الصدد قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادى الذى يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية الهامة وتأكيدا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية والتى تغزو جميع الأسواق العالمية.

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