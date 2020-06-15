لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي
الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:35 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قوة أي بلد في العالم تعتمد على حجم السلع التي تصدرها إلى جانب السياحة ومدى قوتها، لافتًا إلى أن فتح حركة السياحة بالبلاد أمر مبشر خاصة وأن مصر واليونان مرشحتان لاستقبال أعداد سياحية كبرى عقب إعادة حركة الطيران.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الاشتراطات الطبية والاحترازية التي وضعتها الدولة المصرية من أجل فتح الفنادق والسياحة صارمة من أجل الحفاظ على صحة المجتمع والسائحين معًا، وتجعلها محل ثقة لدى راغبي السفر والسياحة.
وأكد، أن عودة الحياة إلى طبيعتها تتطلب بعض الوقت وعلينا اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العودة التدريجية، منتقدًا حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى على خلفية عقد قرانه وسط حضور عدد من نجوم الكرة وزحام شديد.
وشدد "الإبراشي"، على أن هذا النوع من الاحتفالات قاتل، ومرفوض تمامًا فى ظل جائحة كورونا، خاصة عندما يأتى من شخص لابد أن يكون قدوة،لابد أن يكون العقاب قاسى حتى لا تكون الواقعة ذريعة لأحد، متابعا: "أنا أهلاوي وبقولك ده لاعب لابد أن يعاقب وبقسوة".
1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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