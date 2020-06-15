لهذا السبب.. وائل الإبراشي يطالب بمعاقبة حمدي فتحي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن قوة أي بلد في العالم تعتمد على حجم السلع التي تصدرها إلى جانب السياحة ومدى قوتها، لافتًا إلى أن فتح حركة السياحة بالبلاد أمر مبشر خاصة وأن مصر واليونان مرشحتان لاستقبال أعداد سياحية كبرى عقب إعادة حركة الطيران.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الاشتراطات الطبية والاحترازية التي وضعتها الدولة المصرية من أجل فتح الفنادق والسياحة صارمة من أجل الحفاظ على صحة المجتمع والسائحين معًا، وتجعلها محل ثقة لدى راغبي السفر والسياحة.





وأكد، أن عودة الحياة إلى طبيعتها تتطلب بعض الوقت وعلينا اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العودة التدريجية، منتقدًا حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى على خلفية عقد قرانه وسط حضور عدد من نجوم الكرة وزحام شديد.





وشدد "الإبراشي"، على أن هذا النوع من الاحتفالات قاتل، ومرفوض تمامًا فى ظل جائحة كورونا، خاصة عندما يأتى من شخص لابد أن يكون قدوة،لابد أن يكون العقاب قاسى حتى لا تكون الواقعة ذريعة لأحد، متابعا: "أنا أهلاوي وبقولك ده لاعب لابد أن يعاقب وبقسوة".



