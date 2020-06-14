"مصطفي قمر" يشوق متابعيه بمفاجأت الفترة المقبلة

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نشر النجم مصطفي قمر صورة له منذ قليل ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهر مصطفي يجلس على كرسي، ويشوق متابعيه لمفاجأت كثيرة ، حيث علق علي الصورة قائلا : انتظروا مفاجأتي كل يومين.



وتفاعل الكثير من متابعيه مع الصورة ، وانهالت التعليقات من الجمهور متشوقين لهذه المفاجأت منها "منتظرينك يا نجم".



وفي سياق منفصل قد أعلن المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الديني الجديد الذي يحمل اسم "حنن علينا يارب" عبر قناته على يوتيوب، حيث قام بنشر صورة جديدة له على حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



كما أن مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

