تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد أمام إيبار

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف الصحفي خوسيه لويس سانشيز، تفاصيل إصابة الظهير الأيمن لريال مدريد كارفخال، والذي غادر مباراة إيبار اليوم في الشوط الأول.

 

وأكد لويس لويس سانشيز الصحفي بإذاعة راديو ماركا، أن اكارفاخال غادر لقاء الريال ضد إيبار بعد أن تلقى كدمة".

 

وأشارت الصحفية الشهيرة أرانشا رودريجيز بإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية أنه تم تغيير كارفاخال بسبب كدمة.

 

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن حجم إصابة كارفاخال في الساعات المقبلة.

 

وكان ريال مدريد قد حقق فوزا هاما على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ28 لليجا الإسبانية.

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