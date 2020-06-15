لأول مرة.. تعرف على تفاصيل أول مركز لفحص الكورونا من السيارات
الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:05 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، ولا تدخر مالا، متوقعا أن يتخطى عدد الوفيات غدا 100 حالة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزير التعليم العالي زار اليوم أول مستشفى ميداني لمواجهة كورونا بجامعة عين شمس، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحها غدا، منوها بأن الجامعة ستوفر أيضا أول مركز لفحص كورونا من السيارات، وبمقابل مادي، والنتيجة سترسل على الهاتف المحمول خلال 6 ساعات.
ونفى الإعلامي عمرو أديب، ما تردد أنه سيكون هناك مراكز فحص كورونا من السيارات بمحطات البنزين، معقبا: "كلام مش صحيح، ومش هتكون في محطات البنزين"، معلنا أن الفترة القادمة ستشهد طفرات في التعامل مع أزمة كورونا".
وأوضح أن التحاليل التي ستجرى في هذه المراكز ستكون مربوطة بالمعامل المركزية، حتى تكون كافة البيانات مسجلة بالدولة.
1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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