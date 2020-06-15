لأول مرة.. تعرف على تفاصيل أول مركز لفحص الكورونا من السيارات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، ولا تدخر مالا، متوقعا أن يتخطى عدد الوفيات غدا 100 حالة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزير التعليم العالي زار اليوم أول مستشفى ميداني لمواجهة كورونا بجامعة عين شمس، وسيقوم رئيس الوزراء بافتتاحها غدا، منوها بأن الجامعة ستوفر أيضا أول مركز لفحص كورونا من السيارات، وبمقابل مادي، والنتيجة سترسل على الهاتف المحمول خلال 6 ساعات.





ونفى الإعلامي عمرو أديب، ما تردد أنه سيكون هناك مراكز فحص كورونا من السيارات بمحطات البنزين، معقبا: "كلام مش صحيح، ومش هتكون في محطات البنزين"، معلنا أن الفترة القادمة ستشهد طفرات في التعامل مع أزمة كورونا".





وأوضح أن التحاليل التي ستجرى في هذه المراكز ستكون مربوطة بالمعامل المركزية، حتى تكون كافة البيانات مسجلة بالدولة.



