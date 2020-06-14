في ذكرى ميلادها.. ذكريات اللقطة الأولى في مشوار زبيدة ثروت.. وشادية تغازلها

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد قطة السينما العربية، صاحبة أجمل عيون، والفنانة الرقيقة التي دخلت قلوب الجماهير من أوسع الأبواب، هي زبيدة ثروت.

وكان أول فيلم ظهرت فيه على الشاشة هو فيلم دليلة، ودخلت يومها إلى الاستديو لأول مرة فى حياتها، وهي في عمر الـ17 عامًا.

أجريت اختبارات أمام الكاميرا فى إحدى القاعات الكبرى بدار الهلال وقت أن كانت مجلة الكواكب تجرى مسابقة لاختيار أجمل وجه للسينما، وهى المسابقة التى رشحتها لهذا الدور.

لم تنم زبيدة ثروت، طوال الليل انتظارًا وشغفًا لوقوفها أمام الكاميرا، عندما ذهبت للاستديو في الصباح كان الجميع يبتسمون فى وجهها، وشيخ المخرجين محمد كريم الذي يقوم بإخراج الفيلم فرحًا مستبشرًا.

وكان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والدلوعة شادية، في غرفة المكياج يستعدون لبدء التصوير.

كان هناك 10 فتيات جميلات فى الاستديو سيظهرن معها فى المشهد واحسست بسعادة كبيرة وان أتطلع وجوههن ورأت فيها الحسد والغيرة، ودخلت غرفة الماكياج لأن الفيلم بالألوان ويتطلب ألوانًا معينة من المساحيق لا يغني عنها جمال الوجه.

خرجت من غرفة الماكياج ليقول لها محمد كريم، "انتي هتقعدي على الكرسي هنا ولما شادية تدخل هتقومي تجري تستقبليها وهتسألك: إزاى أختك مجاتش، وهتردي زمانها جاية".

جلست على المقعد وأعجب المخرج بجلستها وقال لها:"برنسيسة"، وأكسبتها هذه الكلمة ثقة وجعلتها لا ترتعد وبددت مخاوفها.

أشار لها المخرج محمد كريم، بأن تكون طبيعية ولا تتكلف وهي بتمثل، حين وقفت نظر إليها فنظرت إليه، وهنا غضب المخرج وصرخ " ستوووب"، وقال لها بعتاب شديد:" يامودموزيل بتبصيلى ليه، أنا ممثل معاكم، أنا جوه الكاميرا".

ارتعدت زبيدة ثروت، لأنه لم يوجهها تنظر إلى أين، ولم تعرف مكان الكاميرا خفضت وجهها إلى الارض فى حزن شديد وهى تشعر أن كل من فى الاستديو ينظرون إليها.

وقال لها: "ياأنسة اللى بتستقبل واحدة ماتبصش لحد تاني، تجري ناحيتها وتبص لها وتكلمها..مفهوم".

لم تتمالك زبيدة ثروت، دموعها وانفجرت فى البكاء ثم جرت إلى غرفة الماكياج لتبكي بعيدًا عن الناس وهى تشعر بالفشل.

فؤجئت زبيدة ثروت، ان الفنانة شادية، تجري ورائها وربتت على خديها كأنها تداعب قطة صغيرة وقالت لها: "ماتعيطيش ياأمورة، هما الحلوين يعيطوا كدة".

جفت دموعها وأضحكتها شدية، بخفة ظلها وعادت معها إلى البلاتوه، ووجدت محمد كريم، ينتظرها وهو هادئ ومبتسم قائلًا:" خلصنا دموع ياحلوة"، فضحكت وعادت إلى مقعدها، وصورت أول لقطة في مشوارها الفني.

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