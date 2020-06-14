حازم إيهاب يشارك متابعيه بصورة مع خطيبته عبر "انستجرام"

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان حازم إيهاب متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر حازم بالصورة برفقة خطيبته منة داغر، وعلق حازم علي الصورة قائلا : سبب آخر للعيش.

ولاقت الصورة التفاعل من قبل الكثير وانهالت العديد من التعليقات : تبارك الله ربنا يحفظكم ويسعدكم.

يشار أن حازم احتفل منذ فترة وجيزة ، بخطوبتة على فتاة تدعي منة داغر في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن، شارك في بطولة مسلسل "ونسني" والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وكانت أول بطولة مطلقة له.

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