كليب "للشمس" للمطربة لطيفه يحقق 35 ألف مشاهدة منذ طرحه

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حقق فيديو كليب أغنية "للشمس" للمطربة لطيفة، 35،663 ألف مشاهدة حتى الآن، وذلك بعد طرحه منذ يومين على قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "للشمس" من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.

كانت لطيفة نشرت برومو كليب أغنيتها الجديدة "للشمس" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تمهيدا لطرحها.

وعلقت لطيفة، قائلة: "للشمس من بعد الغياب طلوع.. والليل مايطولش بين ظلامه.. استنوا أغنيتي الجديدة ‎" للشمس" كاملة قريبًا على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وطرحت لطيفة مؤخرًا ألبومها الجديد "أقوى واحدة" والذي ضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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لطيفه كليب للشمس المطربه لطيفه

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