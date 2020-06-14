"لقاح أكسفورد" ملايين الجرعات في الطريق.. ومصر تتعاقد مع بريطانيا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
سمر حسن
بدأ الباحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، في منتصف أبريل الماضي، اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا، وسط تفاؤل بنجاح هذا المشروع الطبي، وهو ما أثار الفضول عن المعلومات المتوفرة عن هذا اللقاح، يطلق على اللقاح اسم "ChAdOx1 nCoV-19"، تطوره العلماء من فيروس غير مؤذي.

400 مليون جرعة 

كشف روبرتو سبيرانتسا وزير الصحة الإيطالي، أن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت مع شركة "أسترا زينيكا"، للحصول على لقاح الوقاية من فيروس كورونا.

كشف الوزير، في منشور على صفحته الشخصية فيسبوك، أن العقد ينص الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي تعمل عليه جامعة أكسفورد، ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة، ومن المقرر الانتهاء منه في الخريف القادم.

أضاف المسئول الإيطالي، أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة في نهاية العام، وحصلت المفوضية الأوروبية علي تفويض من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء للقاحات الوقاية من فيروس كورونا

موقف مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن عدد كبير من دول العالم تعمل للوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا، ويعتبر الدواء الأبرز هو دواء جامعة أكسفورد، الذي ينزل بالأسواق في شهر سبتمبر القادم.

أضاف تاج الدين، خلال تصريحات صحفية، أن هناك تواصل مع جامعة أكسفورد والمؤسسة العالمية للقاحات وهي توزع وتوفر اللقاحات لجميع أنحاء العالم بصورة عادلة، متابعا أن "الملف مفتوح من جميع نواحيه باهتمام الرئيس ومجلس الوزراء لتنفيذ هذه التوجيهات".

وأضاف تاج الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل مع رئيس وزراء بريطانيا ومجموعة من الرؤساء عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة هذا الأمر، كما شدد الرئيس المصري علي متابعة ملف أزمة كورونا على مدار الساعة، ويبحث كل الإمكانيات لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والأدوية.

تجارب سريرية

بدأ باحثون بريطانيون، في أواخر مايو الماضي اختبار لقاح تجريبيا ضد فيروس كورونا المستجد في دراسات متقدمة ويهدفون إلى تطعيم أكثر من 10 آلاف شخص، أعطي العلماء، في منتصف أبريل، في جامعة أكسفورد تطعيم لأكثر من 1000 متطوع بلقاحهم في تجربة أولية لاختبار سلامته.

كشف العلماء أنهم يستهدفون تطعيم 10260 شخص في بريطانيا، كان المشاركون مجموعة تضم كبار السن والأطفال، يتوقع العلماء أن تكون هناك بيانات إيجابية حول فعالية اللقاح للسير قدما في الإنتاج الضخم

أكد أندرو بولارد، رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات، "إذا ثبت فعالية هذا اللقاح في الأشهر القادمة، قد نبدأ في الانتاج الضخم في فترة زمنية قصيرة، ومن الممكن في بداية الخريف أو قرب نهاية العام للحصول على نتائج تساعد علي استخدام اللقاح على نطاق أوسع".

أضاف بولارد، إن اختبار اللقاح على القرود أثبت أن اللقاح يحمى من الالتهاب الرئوي، مما يشير أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض عند البشر، مضيفا أنه لا يزال هناك سؤال عن تاثير الدواء على كيفية انتشار المرض بين الناس.

كشف البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر، أن "هدف الفريق الحصول على حوالي مليون جرعة بحلول سبتمبر، مباشرة بعد حصولنا على نتائج الاختبارات بشأن مدى فعالية اللقاح".

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