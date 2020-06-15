خالد أبو بكر منتقدًا تعديلات "الحصانة": إفراط شديد
الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:42 ص
كـسـاب أحـمـد
أشاد خالد أبو بكر، بجلسة مجلس النواب، بقانون المجلس، وموافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبًا بتوثيق موسع يخرج للإعلام عنن هذه الجلسات.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "هذا نهج جيد وحرية أكثر ونطالب بمزيد من اتساع الصدر.. ويجب أن نستغل مناقشة هذه القوانين كي يكون واقع نستمتع به في بلدنا".
وعلق أبو بكر، على المادة (32) والتي تنص: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
وقال: "دا توسع زيادة، فالإعلام له رأي.. ويمكنني أن انتقد البرلمان والأحزاب والتشريع وهذا حق لي، ولكن له احترمه.. ولكن ما تضمنه المادة زيادة، فنحن نعاني من الحصانة خلال الخمس السنوات.. تقوم توسع مفهوم الحصانة؟.. ليه التوسع ده. إفراط شديد في مفهوم الحصانة.. القانون يجب أن يحمي النائب وليس تصرفات النائب المجرمة".
1618 إصابة جديدة بكورونا.. و91 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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