خالد أبو بكر منتقدًا تعديلات "الحصانة": إفراط شديد

أشاد خالد أبو بكر، بجلسة مجلس النواب، بقانون المجلس، وموافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبًا بتوثيق موسع يخرج للإعلام عنن هذه الجلسات.





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "هذا نهج جيد وحرية أكثر ونطالب بمزيد من اتساع الصدر.. ويجب أن نستغل مناقشة هذه القوانين كي يكون واقع نستمتع به في بلدنا".





وعلق أبو بكر، على المادة (32) والتي تنص: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.





وقال: "دا توسع زيادة، فالإعلام له رأي.. ويمكنني أن انتقد البرلمان والأحزاب والتشريع وهذا حق لي، ولكن له احترمه.. ولكن ما تضمنه المادة زيادة، فنحن نعاني من الحصانة خلال الخمس السنوات.. تقوم توسع مفهوم الحصانة؟.. ليه التوسع ده. إفراط شديد في مفهوم الحصانة.. القانون يجب أن يحمي النائب وليس تصرفات النائب المجرمة".



