وحشني الصيف.. زينة تعلق على صورة لها عبر 'انستجرام'



وعلقت علي الصور قائلة : وحشني الصيف، وأضافت من أكتر الصور اللي بجبها لأنها تشبه حد بحبه أوي.



ولاقت الصورة تفاعل الكثير ومن أبرز التعليقات: قمر يا حبيبتي ربنا يسعدك.



يذكر أن آخر أعمال زينة، مسلسل جمع سالم، يشارك في بطولته الفنانة زينة ودلال عبد العزيز وسلوى خطاب وهايدي رفعت ورنا سماحة وميدو عادل ومحمد شاهين وريم البارودي ومحمد علاء وأحمد سلطان وأحمد صيام وماجدة منير، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.



شاركت الفنانة زينة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور من المصيف أمام البحر، مرتدية فستان باللون الأسود.