الطيران المدني: 3 مليار جنيه خسائر القطاع بسبب أزمة كورونا

قال الكابتن محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة استغلت وقف حركة الطيران بسبب أزمة كورونا في القيام بأعمال الصيانة ورفع البنية التحتية وتنفيذ الكثير من الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات التي سيتم تنظيمها أمر لا يمكن توقعه، وسيتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب.





وتابع "منار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن منظمة الطيران العالمية أٌقرت بأنه لا يوجد مشكلة في استكمال أعداد الطيارة بالكامل، لكن بشرط ارتداء الجميع الكمامة.





وأشار إلى أن أي قادم من البلاد المنتشر فيها فيروس كورونا، لابد أن يتوفر معه شهادة pcr صالحة لمدة 24 ساعة، مشيرًا إلى أن عودة حركة الطيران سيبدأ في أول شعر يوليو المقبل.





ولفت إلى أن خسائر مصر للطيران بسبب أزمة كورونا وصل لـ3 مليار جنيه، والطيران الخاص خسر بشكل كبير، ولكنه متفائل بشان عودة حركة الطيران خلال المرحلة المقبلة.









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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



