فايلر يحسم مصير أحمد ياسر ريان مع الأهلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قراره النهائي بشأن مصير أحمد ياسر ريان نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الجونة.

 

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن يتم تجديد إعارة أحمد ياسر لموسم أخر لأنه لا يريد عودته في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

 

وحاولت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء إقناع فايلر بأن يعطي أحمد ياسر ريان فرصة للعودة إلى الفريق ولكنه أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم والأفضل إعارته لأي نادي يريد ضمه.

 

وستبدأ لجنة التخطيط بالنادي الاهلي في تسويق أحمد ياسر ريان في الفترة المقبلة لجلب عرض مناسب له في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع أحمد ياسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي الجونة الذي يريد تجديد إعارته وإنبي والمقاولون العرب.

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