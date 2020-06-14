فايلر يحسم مصير أحمد ياسر ريان مع الأهلي
اتخذ السويسري
رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قراره النهائي بشأن مصير أحمد ياسر ريان
نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الجونة.
وأبلغ فايلر لجنة
التخطيط بالنادي الأهلي أن يتم تجديد إعارة أحمد ياسر لموسم أخر لأنه لا يريد
عودته في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.
وحاولت لجنة التخطيط
بالقلعة الحمراء إقناع فايلر بأن يعطي أحمد ياسر ريان فرصة للعودة إلى الفريق ولكنه
أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم والأفضل إعارته لأي نادي
يريد ضمه.
وستبدأ لجنة التخطيط
بالنادي الاهلي في تسويق أحمد ياسر ريان في الفترة المقبلة لجلب عرض مناسب له في الميركاتو
الصيفي المقبل.
ويوجد العديد من
الأندية التي ترغب في التعاقد مع أحمد ياسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة
أبرزها نادي الجونة الذي يريد تجديد إعارته وإنبي والمقاولون العرب.
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