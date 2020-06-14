تراجع مؤشر الأسعار السنوي بدبي في مايو 2020

كشف تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء اليوم عن انخفاض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك بنسبة 3.49 % في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 .





وأوضح التقرير أن أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 6.26 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 2.60 نقطة و النقل بنسبة 12.40بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 1.41 نقطة والترفيه والثقافة بنسبة 13.56 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة و الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.44 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة و السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.55 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة والاتصالات بنسبة 0.19 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.





في المقابل أشار التقرير إلى أن المؤشر ارتفع خلال نفس الفترة في كل من أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.47 بالمائة والتي دفعت التضخم بمقدار 0.70 نقطة و التعليم بنسبة 1.87 بالمائة ودفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة والتبغ بنسبة 14.9بالمائة ودفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.13% بالمائة والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.20 بالمائة ودفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة والصحة بنسبة 0.07 بالمائة.





ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه بنسبة 0.12 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار كل من : قسم النقل بنسبة 3.44 بالمائة والتي دفعت التضخم بمقدار 0.34 نقطة والأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12 بالمائة والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.06 بالمائة .





ولفت إلى انخفاض أسعار كل من قسم السكن المياه الكهرباء الغاز والوقود بنسبة 0.46 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.19 نقطة والطعام والمشروبات بنسبة 0.21 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة والترفيه والثقافة بنسبة 0.30 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.25 بالمائة والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة والاتصالات بنسبة 0.06 بالمائة، بينما استقرت أسعار كل من قسم التبغ و الملابس وملبوسات القدم والصحة والتعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.